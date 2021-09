Belen Rodriguez, il VIDEO inedito della prima volta con De Martino: è delirio

In rete spopola un video esclusivo della prima scintilla d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: pubblico in delirio.

La showgirl argentina è finita nuovamente sotto l’occhio del ciclone in seguito ad un video esclusivo che spopola in maniera incessante sui social network.

Belen Rodriguez è uscita ancora una volta allo scoperto, sulle pagine di cronaca rosa a proposito della relazione con Stefano De Martino. I due ex volti di “Amici” di Maria De Filippi, uno nelle vesti di ballerino e l’altra nei panni di opinionista hanno rimesso il loro rapporto in discussione.

Nessuno dei due si è ancora espresso a proposito del video che gira velocemente in rete e che porta la firma della piattaforma social di Tik Tok.

La pagina ufficiale di “96Noemi96” è stata ideata per ricordi al miele tra i personaggi vip invischiati nel gossip. D’altronde non poteva tirarsi indietro di fronte a due “monumenti” dello spettacolo come Stefano e Belen.

Andiamo a vedere però i dettagli di una serata indimenticabile, che dà il là ad una love story scemata tra incomprensioni e sofferenze

Belen Rodriguez e le parole in “codice” che alludono a Stefano De Martino: pubblico in visibilio

