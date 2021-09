La bellissima scelta dell’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ha pubblicato un post da sogno sul suo profilo Instagram.

La fantastica scrittrice del libro ‘La vita secondo Naty’ ha appena causato non pochi svenimenti con il suo ultimo IG post: si tratta di un paio di foto in cui l’influencer viene immortalata in bagno, mentre usa il depilatore.

La Paragoni sfoggia una manicure bianca, abbinata alla pedicure, ed un completino da notte nero che presenta: una canottiera con le bretelle molto fine e degli inserti di pizzo ed un pantaloncino coordinato.

Al collo Natalia porta una catenina super fina e delicata; mentre, alle dita, ha diversi anellini di svariate forme.

Nella didascalia la bellissima fashion blogger ha parlato dello strumento depilatorio che maneggiava nella foto: i suoi consigli in fatto di beauty sono sempre molto apprezzati dal pubblico femminile che la segue, e non solo…

Natalia Paragoni, la vera bellezza si vede anche senza trucco e col pigiama… e lei ne ha da vendere!

