Giulia De Lellis è sempre più amata sui social: le ultime foto scattate a pranzo hanno fatto girare la testa ai suoi numerosi followers su Instagram

Giulia De Lellis continua a spiazzare tutti con i suoi continui cambi look: dal nero scuro al suo colore naturale, da un taglio corto ad uno lungo come quello che ha scelto adesso. Proprio ieri è ricomparsa sui social con i capelli molto più lunghi, forse come non li abbiamo mai visti da quando è diventata un personaggio famoso. Ha deciso di sperimentare questo nuovo look che è stato promosso a pieni voti dai suoi fans: tutti le hanno fatto i complimenti, soprattutto sotto l’ultimo post dove appare per la prima volta con questo cambiamento.

Giulia De Lellis conquista tutti: sui social appare sempre più bella

Giulia ha esordito in televisione quasi cinque anni fa quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne e da allora ha riscosso un successo incredibile che ha spiazzato tutti, lei per prima che non pensava di cominciare una carriera lì dove era andata solo per cercare l’amore tra le braccia di Andrea Damante. Ad oggi è una delle influencer più amate del mondo dello spettacolo, ma è anche un’attrice ed una conduttrice. A proposito di questo, proprio tra poche settimane uscirà una puntata speciale di Love Island Italia, per vedere cos’è successo alle coppie della prima edizione che si è conclusa proprio all’inizio di questa estate. Il suo esordio da conduttrice ha sorpreso tutti, nessuno si aspettava che sarebbe andata così bene.

Dunque il look è stato pienamente promosso: l’ultimo post ha raggiunto tantissimi likes e commenti di apprezzamento nel giro di pochissimi minuti sul suo profilo Instagram.