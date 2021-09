Carlo Conti e Roberta Morise, la vera ragione per cui si sono lasciati

Svelata dopo tanto tempo la vera ragione che ha allontanato Roberta Morise e Carlo Conti, una delle coppie più promettenti del mondo Rai.

È rimasta nel cuore di tutti i telespettatori la storia d’amore nata (e finita) tra Roberta Morise e Carlo Conti. Mentre lui è ormai da parecchi anni uno dei presentatori tv preferiti dal pubblico Rai, la Morise ha raggiunto il successo più lentamente. La ex fidanzata di Conti è diventata famosa proprio grazie ad uno dei programmi Rai più guardati di sempre, L’Eredità, dove ha partecipato come valletta nello stesso periodo in cui Carlo ci lavorava come conduttore. Prima di partecipare allo show Roberta è stata una concorrente a Miss Italia, storica gara di bellezza dove si è classificata al quinto posto. Roberta Morise ha anche partecipato a programmi come “I raccomandati”, “L’anno che verrà” e “I migliori anni”. Seguendo le orme di Carlo si è poi dedicata alla conduzione tv, co-conducendo “I fatti vostri” con Giancarlo Magalli.

Perché si sono lasciati Carlo Conti e Roberta Morise? Tutta la verità

La vita privata di Roberta Morise è stata spesso al centro dell’attenzione del gossip italiano. Non solo perché la valletta ha avuto una importante storia d’amore con Carlo Conti, ai tempi considerato uno degli uomini più celebri del mondo Rai; dopo la rottura con Conti Roberta è stata associata al nome di tanti altri uomini famosi, ma le presunte relazioni sono sempre state smentite dalla diretta interessata. Resta avvolto nel mistero, in ogni caso, la ragione che ha spinto la coppia a separarsi per sempre.

In un’intervista a “Lunatici”, vecchio programma radiofonico in onda su Radio Uno, Roberta Morise ha confessato il motivo della rottura con Carlo Conti. “Ho avuto una storia lunga con una persona molto conosciuta” ha raccontato. “Probabilmente il motivo per cui questa storia è finita è il fatto che eravamo davvero tanto esposti”. Sarebbe stata la troppa attenzione mediatica, dunque, a mettere i bastoni tra le ruote ad una coppia che sembrava davvero promettente. Dopo la fine della storia d’amore con Carlo Conti a Roberta sono stati associati diversi flirt con personaggi famosi nel mondo televisivo, tra cui Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto. Lei però ha sempre parato di loro come grandi amici.

“Sono persone che conosco, che stimo e che mi stimano, ma è assurdo non poter frequentare qualcuno senza passarne per la fidanzata. All’inizio certe pseudo notizie mi facevano ridere, poi un po’ ne ho sofferto”.