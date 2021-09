Carolina Stramare il primo piano che fa sognare, una bellezza incredibile – FOTO

La bella ex Miss Italia Carolina Stramare ha condiviso su instagram una foto in primo piano ed è magnifica e sensuale

Carolina Stramare è bellissima su instagram nel suo ultimo scatto in primo piano, ha un viso angelico. I commenti sono moltissimi:”Quanto sei bella”, “La più bella”. La bella Stramare in questi giorni ha partecipato alla settimana della moda a Milano, ha partecipato a diversi eventi tra cui la sfilata di Philipp Plein. Ha indossa per l’occasione un abito stratosferico con ampio spacco sulla coscia e scollo profondissimo sul decolleté.

Carolina Stramare da Miss Italia a conduttrice sportiva

Carolina Stramare è diventata nota al pubblico dopo aver vinto Miss Italia 2019. La giovane è classe 1999 ha appena 22 anni e ha già conquistato molte vittorie. Recentemente ha annunciato di essere diventata conduttrice sportiva per Helbiz live, si occupa di calcio e in particolare della Serie B. Il gruppo Helbiz ha avuto molta fiducia in lei che prima di questa occasione, non aveva mai avuto esperienza come conduttrice nello sport. Lei ha sempre dichiarato di essere molto felice dell’opportunità, anche perché da sempre è una tifosa di calcio, della Juventus sopratutto.

La bella Carolina però è anche una modella a tutti gli effetti per diversi marchi famosi come Guess, Tezenis, Pin Up Stars, Colmar, Tezenis e Philipp Plein. La giovane è originaria di Genova, ha frequentato per la scuola a Sanremo, l’Accademia di belle arti. Ad oggi vive a Milano però e conduce una vita decisamente diversa e movimentata. Riguardo alla sua situazione sentimentale, al momento sarebbe single. In passato è stata fidanzata con Alessio Falsone, ai tempi di Miss Italia ma dopo due mesi dalla sua vittoria lo ha lasciato.

Successivamente le sono stati attribuiti numerosi flirt come quello più eclatante con Eros Ramazzotti, che puntualmente è stato smentito dopo qualche tempo. In seguito il suo nome è stato associato a Mattia Marciano, ex tronista di Uomini e Donne. Tuttavia lei non è mai entrata nei dettagli sul rapporto con Marciano e si è sempre dichiarata single. Arriva poi la presunta storia con Christian Maldini, smentita anche questa dalla stessa Carolina che aveva dichiarato che era solo un amico.

Un altro amico speciale a cui è stata accostata, era Matteo Bocelli che anche in questo caso si trattava solo di un amicizia. Insomma la bella Stramare ha tanti amici maschi ma nemmeno una relazione con uno di loro. Pare essere concentrata più sulla sua carriera lavorativa che sulla ricerca dell’amore.