Caterina Balivo, via i pantaloni: le gambe in primo piano sono uno spettacolo – FOTO

Caterina Balivo, via i pantaloni: le gambe chilometriche sono in primo piano. La splendida visione infuoca il web.

Caterina Balivo è tra le conduttrici più stilose della televisione italiana. Merito anche del fisico super slanciato che le permette di osare outfit accattivanti e striminziti. Solita a postare del nuovo contenuto sui social, per la bellissima napoletana infatti Instagram è uno strumento per svelare i suoi pensieri più nascosti – Caterina’s secrets – su tutto ciò che concernono i vari aspetti della vita di tutti i giorni.

Spesso acqua e sapone, i fans la seguono per il suo essere sempre al top senza dover ricorrere a filtri o make up particolari. E’ semplicemente sé stessa e chi la segue da anni in televisione conosce bene questa sua caratteristica.

Caterina Balivo, l’outfit estivo infuoca il web

