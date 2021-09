Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: statistiche, curiosità e probabili formazioni

Stasera è di scena allo stadio Olimpico di Donetsk la seconda sfida della fase a gironi di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Inter

I nerazzurri sono sbarcati in terra ucraina per la gara contro lo Shakhtar Donetsk in scena alle 18:45 allo stadio Olimpico di Donetsk per la fase a gironi del Gruppo D. Dopo la sconfitta di misura tra le mura di casa contro gli spagnoli del Real Madrid.

L’Inter è reduce dal pareggio al cardiopalma con l’Atalanta di sabato scorso terminato 2-2 e la classifica dice: 14 punti e terzo posto sotto a Napoli e Milan.

Champions League, Shakhtar Donetsk e Inter: statistiche e probabili formazioni

Le due compagini si sono affrontate l’ultima volta l’anno scorso durante un doppio scontro finito per 0-0 che ha decretato l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League. Nel 2020 ci fu una grande vittoria dei nerazzurri per 5-0 sugli ucraini.

Nel 2005 si sono affrontate nel terzo turno preliminare di Champions League. All’andata a Donetsk il club di Milano si impose per 2-0 mentre finì in parità, 1-1, allo stadio San Siro con conseguente qualificazione della squadra italiana.

Durante le partite di tornei europei dell’UEFA l’ Inter non viene battuta da team ucraini da 11 gare. Inoltre prima dei doppio pari della scorsa Champions League aveva trionfato in quattro sfide consecutive proprio con lo Shakhtar Donetsk. Durante le cinque partite in Ucraina la squadra di Corso Vittorio Emanuele II ha ottenuto tre successi.

Le eccezioni sono state la sopraccitata gara contro lo Shakhtar e l’1-1 contro la Dinamo Kiev nella Champions League stagione 2003/2004 durante la fase a gironi.

Per quanto riguarda gli ucraini, lo Shakhtar ha totalizzato 22 punti in campionato dopo le prime nove giornate. È al secondo posto sotto la Dinamo Kiev, prima a 25 punti. Gli uomini di Roberto De Zerbi hanno totalizzato 7 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta per 23 gol siglati e 5 incassati.