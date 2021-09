Come sappiamo lo stato di emergenza in Italia, dura fino al 31 dicembre 2021 e quindi fino a quella data ogni misura può essere rivista e riconsiderata, in base alla situazione Coronavirus nel nostro paese.

Novità importanti riguardo la riapertura graduale per cinema, teatri, sale da concerto e non solo. La decisione del Cts.

Per quanto riguarda teatri, cinema e musei, il Comitato tecnico scientifico raccomanda il rispetto dell’uso delle mascherine chirurgiche durante tutti gli eventi, l’attenzione nei confronti della qualità degli impianti di aerazione e della vigilanza. I musei non hanno limitazioni riguardo gli accessi ma vanno gestiti i flussi e garantito il distanziamento interpersonale.

Sul versante sport, invece, la capienza deve essere rispettata in tutti i settori e non solo una parte, per evitare assembramenti in alcune zone. Sempre obbligatorio l’uso delle mascherine anche se le manifestazioni si svolgono all’aperto.