Il calciatore portoghese sta avendo problemi con i compagni a causa di una dieta che vorrebbe introdurre al più presto

Il calciatore Cristiano Ronaldo sembra stia incontrando varie problematiche nel suo nuovo percorso lavorativo al Manchester, questa volta si tratta della sua dieta che per lui è sacra. Il calciatore portoghese è abituato a mangiare un certo tipo di alimenti e a seguire una dieta bilanciata tra proteine e carboidrati. Inoltre per lui a tavola le bibite gassate e l’alcol sono da escludere a priori. In questi giorni ha provato a tramandare la sua dieta ai compagni di squadra al Manchester.

Cristiano Ronaldo prova ad imporre la sua dieta e i compagni reagiscono

Il ritorno di Ronaldo al Manchester non è iniziato con il piede giusto dopo il trasferimento dalla nuova villa che aveva preso a causa di alcune caprette che disturbavano il suo sacro sonno. Ora arriva un altro problema per il calciatore portoghese, Ronaldo segue una dieta ferrea lui è uno sportivo molto serio e prende l’alimentazione come un punto fondamentale del successo. In questi giorni ha dunque provato ad imporre anche alla squadra del Manchester la sua dieta, che prevede un equilibrio tra proteine e carboidrati, niente alcol e nessuna bibita gassata. Eliminato anche il budino del venerdì che per molti era un rito.

Nella dieta inoltre ci sono piatti portoghesi che Ronaldo ama molto ma che al resto della squadra non piacciono affatto. Ad esempio il polpo e il Bacalhau a bras, che è un piatto tradizionale del Portogallo, si tratta di baccalà con patate e uova. Ronaldo ha proposto il menù allo chef, ma i compagni storcono il naso e si lamentano. Insomma prima la casa e poi la dieta che lo fa malvolere dai compagni. Pare che Ronaldo stia avendo non pochi problemi in questo periodo, forse è l’ansia dovuta all’imminente fine della sua carriera? O forse il Manchester non è più la squadra adatta a lui forse.

Alla Juventus non aveva questi problemi, forse il calciatore si sta pentendo della sua scelta oggi. I suoi compagni sono più rilassati sulla dieta e non vogliono certo che l’ultimo arrivato, seppure si tratti di un emblema del calcio come Cristiano Ronaldo, cambi la loro quotidianità. Chissà chi vincerà sulla dieta.