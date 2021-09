Diletta Leotta, show bollente nel camerino: fuori il décolleté, assurda – FOTO

Diletta Leotta regala un nuovo contenuto da brividi tra le sue stories di Instagram: la siciliana indossa una canotta che non contiene il décolleté pauroso.

Diletta Leotta è il volto di Dazn: la giornalista non passa mai inosservata e i suoi outfit sfoderati sui campi di serie A sono letteralmente stupefacenti. La siciliana, qualche giorno fa, ha offerto una risposta divertente ai media, inondata di domande sui disservizi della piattaforma streaming. “Fosse per me sistemerei io tutte le antenne d’Italia“, ha dichiarato la nativa di Catania. Qualche giorno fa, in occasione del turno infrasettimanale di campionato, per circa mezz’ora poche persone hanno visto i primi 40 minuti della partita. La neo 30enne è stata la prima a ricevere il tapiro d’oro nella nuova stagione di ‘Striscia la Notizia’.

La Leotta, anche oggi, ha regalato un contenuto da infarto su Instagram. La conduttrice ha postato tra le stories un video pazzesco: la classe 1991 indossa una canotta che non riesce a contenere il suo décolleté da fantascienza.

Diletta Leotta, la canotta fa paura: il décolleté esplode

Diletta ha postato un video illegale tra le sue stories IG. La conduttrice indossa una canotta mostruosa che non riesce a contenere il suo décolleté. Con il seno di fuori, la siciliana conquista l’interesse dei fan. Il suo davanzale, così in bella mostra, ha infiammato il mondo dei social.

Nel filmato c’è una truccatrice che sta curando il viso della classe 1991 e c’è una parrucchiera che modifica la sua acconciatura. La Leotta si muove con la sua consueta sensualità e manda in subbuglio i social.

Parlando sempre di ‘Striscia la Notizia’, c’è una grande novità per il programma satirico. Valeria Graci indosserà i panni di ‘Puffetta Leotta’, la sorella “naturale” della giornalista.