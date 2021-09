La bella Eleonora Pedron ha condiviso su instagram una foto in cui appare allo specchio con una gonna lunga e la coscia scoperta

Eleonora Pedron ha condiviso su instagram una foto in cui appare bellissima e sensuale con una gonna lunga e la coscia scoperta. Lo sguardo poi è magnetico e ammiccante. Arriva subito il commento del compagno Fabio Troiano, che mette l’emoticon del fuoco. Questa mattina la Pedron si è allenata andando a correre in compagni di alcuni amici, lo ha condiviso nelle stories instagram. Ci tiene molto all’attività sportiva la bella ex Miss Italia.

Eleonora Pedron e l’incontro con Biaggi per il compleanno della figlia

Qualche giorno fa è stato il compleanno della figlia di Eleonora Pedron e Max Biaggi, Ines che ha compiuto 12 anni. In occasione di questo giorno speciale, mamma e papà si sono riuniti per il bene dei figli dando loro una sensazione di famiglia unita. L’ex coppia, ormai divisa dal 2015 dopo 12 anni d’amore, ha deciso di instaurare un rapporto costruttivo ed equilibrato per il bene dei due bambini che hanno. Vanno d’accordo e ci sono l’uno per l’altra, come quando Biaggi ha avuto il terribile incidente in moto e l’ex compagna gli è stata accanto.

Lei ha anche deciso di rimanere a vivere a Monaco dove Biaggi ha la casa, per non staccare i figli dalla figura paterna, un gesto altruista e amorevole da parte sua. Il bene dei suoi figli viene prima di ogni cosa non c’è dubbio. Anche Biaggi in occasione di un intervista aveva spiegato che i bambini li uniscono e che sono sempre in contatto anche se conducono vite separate. Proprio Biaggi ha condiviso la foto del compleanno della figlia che li ritrae tutti insieme e uniti, nemmeno sembrano separati talmente tanto si percepisce serenità.

Ma la Pedron si è anche rifatta una vita sentimentale con un’altro uomo, l’attore Fabio Troiano. I due sono molto felici insieme e pensano anche al matrimonio. D’altronde la Pedron non ha mai ricevuto la proposta da Biaggi quando stavano insieme, pertanto le piacerebbe molto poter indossare l’abito da sposa e andare all’altare con l’uomo che ama.