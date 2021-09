“Fai tutti gli step per vincere”, Elisabetta Galimi infiamma la passione dei tifosi: solo la maglia – FOTO

La conduttrice, Elisabetta Galimi ha condito di passione l’anteprima di un evento imperdibile: tutti pronti a sostenerla fino alla “zona Cesarini”.

La bellissima conduttrice televisiva, Elisabetta Galimi è uscita allo scoperto sui social network con un invito accattivante, impossibile da rifiutare.

Da molti tifosi italiani viene considerata ormai la “portafortuna” ufficiale dei grandi eventi calcistici. In particolare la nuova leva dello spettacolo ha manifestato già in altre circostanze di avere un debole per la Juventus di Max Allegri.

La conduttrice di Sportitalia è legata sentimentalmente al celebre scrittore, Alessandro Lucino, fresco di pubblicazione di un volume di genere “Thriller” e dal titolo “L’assassino senza volto”.

La coppia è davvero molto affiatata e non dimostra di avere alcun tipo di timore a rendere pubblico il loro amore. Elisabetta infatti fa di questo viscerale sentimento, il punto di forza principale per iniziare la giornata nel migliore dei modi.

L’influencer non ha perso occasione di scendere nei dettagli dell’ultimo capolavoro letterario di Alessandro. La Galimi ha ritenuto opportuno pubblicizzare l’evento, invitando i fan all’acquisto in tutte le librerie d’Italia e sulla piattaforma e-commerce di Amazon, disponibile a partire da domani, 28 Settembre.

Per ulteriori approfondimenti e interesse degli amanti della cultura, il volume appena lanciato sul mercato è edito da “Libromania“, un marchio di “DeA Planeta Libri”

Elisabetta Galimi fa sognare i tifosi ancor prima del fischio d’inizio: superlativa

