Emma Marrone, dichiarazione d’amore: “Io e lui siamo una cosa sola” – FOTO

La cantante salentina si è mostrata incantevole a casa, un dolce far nulla prima di adagiarsi tra le braccia di morfeo. Seducente in canotta bianca.

Giovedì scorso su Sky è andata in onda la seconda puntata delle Audition di “X-Factor” in cui i giudici hanno avuto modo di conoscere i nuovi volti che comporranno questa edizione del talent canoro più amato d’Italia.

Per l’occasione Emma Marrone si è presentata sul palco in versione con un look in perfetto stile anni Settanta con maxi camicia tigrata sui toni del verde militare, capelli raccolti e zeppe vertiginose.

La cantante salentina trapiantata a Firenze in giovane età è nel pieno della sua popolarità ma non smette mai di scherzare con il suo pubblico sui social, la sua grinta e allegria non sono affatto scemate, anzi. Vediamo come si è presentata ieri ai fan su Instagram e soprattutto con chi.

Emma Marrone nuda sul divano, che visione meravigliosa!

Non è una novità che il giudice di “X Factor” si mostri nei suoi momenti più intimi per dare la buonanotte ai follower che la seguono con ammirazione.

Spesso si è fatta vedere con magliette dalle scritte azzardate e slip, ieri sera invece ha azzardato con una semplice canotta bianca direttamente dal suo divano di casa. “Oggi io e il divano. Una cosa sola” ha scritto a margine della story.

Occhi vispi ma un viso decisamente addolcito dalla stanchezza che qualche story più tardi la vedrà crollare comodamente proprio su quel divano in cui si trova. Capelli arriffati, niente trucco e collanine attorcigliate al collo dove non manca mai quella con la mano che fa le corna.

Emma mostra le forme generose del seno florido che proprio la canotta evidenzia ed enfatizza in tutto il suo splendore mistico. Un fascino da vendere ed una seduzione innata che la irrorano in tutta la sua magnificenza anche nei momenti “privati” e meno scontati della sua giornata.