“Ti regalerei tutto per una sola notte”, Federica Pacela posteriore da arresto cardiaco, il bikini si perde proprio lì: un sogno – FOTO

Federica Pacela fa impazzire i fan di Instagram con un posteriore monumentale in bella vista: sensualità iperattiva.

Dopo un’estate ricca di soddisfazioni dal punto di vista personale, Federica Pacela ha finalmente battezzato la nuova stagione autunnale, come meglio non poteva.

La fashion blogger, tra le più spiate e selezionate dagli utenti sul web non ha conosciuto rivali neanche in questa occasione. Ancora una volta, Federica si è resa protagonista di scatti infuocati che vanno oltre ogni limite d’immaginazione.

In realtà la Pacela non ha mai accantonato del tutto il periodo estivo, dove ha dato libero sfogo in molte circostanze alla sua iperattiva sensualità. Una vera e propria sorpresa per i followers, scatenati sotto tutti i punti di vista, quando la diva di Instagram decide di mettere in mostra i lati più seducenti del suo raffinatissimo repertorio.

La concorrenza è sbaragliata tutta d’un colpo, soprattutto dopo l’ultima pubblicazione, in cui i fan si sono addirittura offerti volontariamente per trascorrere una serata da “mille e una notte” con lei

GUARDA QUI>> “Superlativa” Valentina Ferragni osa, shorts cortissimi e delle gambe che ti fanno sognare – FOTO

Federica Pacela manda in tilt i fan con un fondoschiena da Serie A in vista: stratosferica

PER VEDERE LA FOTO DI FEDERICA PACELA, VAI SU SUCCESSIVO