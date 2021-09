“Regina della Natura”, Federica Pellegrini accavalla le gambe. Sgabello rovente. Divina – FOTO

Federica Pellegrini ha postato uno scatto che ha fatto tremare il popolo del web: la nuotatrice accavalla le gambe improvvisando una posa a dir poco bollente

Si è definitivamente conclusa la carriera di Federica Pellegrini nell’ambito del nuoto. Dopo aver preso parte all’International Swimming League, competizione che ha avuto luogo a Napoli, l’atleta ha detto addio allo sport che le ha regalato immense soddisfazioni. Indubbiamente, come la Pellegrini ha dimostrato nel corso negli ultimi anni, le occasioni lavorative non scarseggiano per lei.

In attesa di sedersi nuovamente al tavolo dei giudici di “Italia’s Got Talent“, la nuotatrice continua ad essere uno dei volti più richiesti nell’ambito delle sponsorizzazioni. L’ultimo scatto di Instagram, realizzato in partnership con Yves Rocher, ha convinto i suoi 1,5 milioni di followers. La sensualità di Federica è sconvolgente ed è da record di likes.

Federica Pellegrini accavalla le gambe: lo sgabello si fa rovente – FOTO

