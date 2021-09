Flavio Insinna sotto attacco, l’Eredità nel mirino. I dettagli

Torna su Rai 1 il programma pomeridiano “L’Eredità” con Flavio Insinna, ma già dalla prima puntata qualcosa è andato storto

“L’Eredità” è uno dei programmi che tutti stavano aspettando e a condurlo anche quest’anno c’è Flavio Insinna, il noto conduttore che con genuinità riesce sempre a conquistare il pubblico italiano.

Una parte dei telespettatori non lo ammira particolarmente, ma a quanto pare il numero di ascolti con lui è alto e la Rai ha deciso di riconfermarlo. La prima puntata è andata in onda ieri 27 settembre 2021 e non sono mancati problemi.

Flavio Insinna, un concorrente perde le staffe

Già dalla prima puntata non sono mancate novità come il ritorno in studio del pubblico e un nuovo gioco sugli anagrammi. Come sempre però qualcosa è andato storto, infatti, un concorrente ha perso le staffe proprio durante la diretta.

A sfidarsi sono tornati i famosi Paolo e Fabrizio, conosciuti da tutti come partecipanti storici del programma. Entrambi sono entrati in competizione e rispondono immediatamente alle domande. Ad un certo punto però Fabrizio ha un’espressione imbarazzata.

Secondo quanto si legge su un tweet pubblicato dai telespettatori, il concorrente avrebbe ricevuto una domanda più difficile alla quale non sa rispondere.

“Le domande di Paolo sono molto più semplici. Al campione hanno chiesto un sinonimo di calcolare (computare) e a Paolo come sono i capelli non ricci (lisci)…” Si legge sui social. E ancora: “Alle domande semplici di Paolo, Fabrizio sbuffa. Ha ragione”. Qualcun altro ha aggiunto: “Hanno chiesto a Fabrizio anche il sinonimo di presagire, vaticinare. Non c’è equità”.

Anche questa edizione sembra essere iniziata nel verso sbagliato, riuscirà Flavio Insinna a sostenere un anno intero così, tra critiche e giudizi? Sarà il pubblico a decidere se volerlo ancora alla guida del programma o no. Per il momento non ci resta che attendere altre puntate e capire come andrà a finire.