I concorrenti hanno svelato una clausola del contratto che hanno firmato prima di entrare nella casa del ”Grande Fratello Vip”.

Il ”Grande Fratello Vip” dopo il successo riscosso nelle ultime stagioni grazie alle conduzioni di Alfonso Signorini, anche quest’anno è stato riconfermato e sta ottenendo, già dalle prime puntate, ottimi risultati.

Il reality show di Mediaset, va in onda con un doppio appuntamento ogni lunedì e venerdì e siamo già alla terza settimana di programmazione.

Ma in molti si chiedono, quando finirà quest’anno lo show?

La domanda sorge spontanea poiché lo scorso anno, per la prima volta nella storia del reality, si è protratto per ben sei mesi, tenendo reclusi e lontani dalla realtà i concorrenti che hanno accettato di permanere nella Casa anche per le festività natalizie e uscire solamente i primi di marzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> “La mia idea di bellezza” Arisa si leva la parte più bella di dosso e l’appoggia proprio lì, unica – FOTO

La decisione di Mediaset: ecco quando finirà il GF Vip 6

Anche quest’ anno sembrerebbe che i concorrenti possono dire addio alla ”libertà” per molto tempo. Ma tutto dipende da come andranno gli ascolti.

Durante alcune chiacchiere in giardino tra Andrea, Clarissa, Raffaella, Francesca e Giucas è stato rivelato un importante dettaglio presente nel contratto che hanno firmato.

I ragazzi avevano deciso di fare uno scherzo a Giucas Casella facendogli credere che il programma si sarebbe concluso a giugno. Nel cercare di convincere il mago di questo ulteriore slittamento, Andrea si è lasciato sfuggire un dettaglio che non è passato inosservato ai telespettatori all’ascolto.

Il modella ha rivelato: “Potrebbe finire a giugno e quindi prolungarsi di altri due mesi se tutto va bene. Ti ricordi quando abbiamo firmato il contratto che ci era stato detto che sarebbe stato un 3+3? Cioè che dopo 3 mesi, garantendo una share minimo del 18%, saremmo rimasti qui per ulteriori tre mesi”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Valentina Ferragni incanta la Parigi Fashion Week, l’outfit imperdibile: sogno di eleganza – FOTO

Dunque un particolare molto importante che svela in quale caso il ”Grande Fratello Vip” durerà, anche quest’anno, 6 mesi.