“Gf Vip”, Soleil sgancia la bomba su Onestini: “Fece cose gravissime”. La verità viene a galla

Al “Gf Vip”, Soleil Stasi ha sganciato una bomba in merito all’ex fidanzato Luca Onestini: “Fece cose gravissime”. La verità viene a galla dopo anni

Sono clamorose le rivelazioni recentemente fatte da Soleil Stasi, modella e attuale concorrente del “Grande Fratello Vip“. L’ex corteggiatrice, lanciata da “Uomini e Donne” nel lontano 2017, trovò l’amore nel programma di Canale Cinque accanto al tronista Luca Onestini. La loro relazione, tuttavia, naufragò nel giro di pochi mesi proprio mentre il modello si trovava al “Gf Vip”.

Fu impossibile, all’epoca, comprendere le reali motivazioni che spinsero l’influencer ad interrompere la storia e a lasciare il fidanzato in diretta televisiva. A distanza di quattro anni, è stata proprio Soleil a svelare ai coinquilini la verità che si cela dietro questa travagliata relazione. Le sue parole sono arrivate come un fulmine a ciel sereno agli occhi degli utenti, che mai si sarebbero aspettati un simile racconto.

NON PERDERTI ANCHE —> “Gf Vip”, Alfonso Signorini perde le staffe in diretta: “Tira fuori gli attributi”. Mai visto così

Soleil sgancia la bomba su Onestini: “Fece cose gravissime”. La verità viene a galla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Onestini (@lucaonestini_11)

NON PERDERTI ANCHE —> Nunzia De Girolamo e quella minigonna che ti toglie il respiro, ascensore in fiamme – FOTO

Esattamente quattro anni fa, Soleil Stasi e Luca Onestini si dicevano addio in diretta televisiva. I due, insieme da appena quattro mesi, si erano conosciuti all’interno dello studio di “Uomini e Donne“, ma nel giro di poco tempo la relazione cominciò a vacillare pericolosamente, il tutto a causa di voci che provenivano da terze persone. All’epoca, la modella lasciò il fidanzato mediante una lettera, che Ilary Blasi fece recapitare a Luca proprio mentre quest’ultimo si trovava nella casa del “Grande Fratello“.

Nel giro di pochi giorni, ad Onestini vennero mostrate delle foto che ritraevano Soleil in compagnia di Marco Cartasegna, suo ex collega di trono. Immediatamente, i giornali di gossip parlarono di tradimento della modella ai danni di Luca. Soleil, che sta attualmente prendendo parte alla sesta edizione del “Gf Vip”, ha in realtà fornito una versione diversa, che non combacia affatto con quella dell’ex tronista. Le sue parole su Onestini sono state lapidarie e spietate: “Aveva fatto delle cose gravissime, ma io l’ho sempre tutelato“.

La modella ha spiegato che, all’epoca della partecipazione di Luca al “Gf Vip”, la coppia aveva già manifestato i primi segnali di crisi. “Quando è entrato ci eravamo fatti delle promesse, lui diceva di volere una famiglia” – ha spiegato la Stasi, precisando – “A me, tuttavia, ne dicevano di tutti i colori su di lui“. L’ex corteggiatrice ha poi aggiunto che, nel momento in cui i due si separarono a causa del programma, accadde qualcosa che stravolse per sempre gli equilibri della coppia. “Io avevo già dei dubbi, ma quando lui è entrato nel programma mi è arrivata la batosta. A quel punto non ce l’ho fatta più e l’ho lasciato“: queste le dichiarazioni di Soleil, che hanno spiazzato i fan.

Nessuno era a conoscenza di questi dettagli così intimi, che la Stasi ha svelato ai suoi coinquilini con grande franchezza. Tutti si stanno chiedendo se Luca, udite le parole della sua ex, abbia intenzione di replicare alla bomba da lei sganciata.