“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 28 settembre: i bozzetti misteriosi

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 settembre: Tina ha un segreto da nascondere. Vittorio cerca di scoprire a chi appartengono dei bozzetti misteriosi.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Gabriella pronta a lasciare Milano. L’addio della ragazza al grande magazzino è stato davvero malinconico, perché ha segnato la fine di anni di crescita personale e di affetti destinati a durare per sempre. Poco prima di partire, la stilista ha scoperto che Tina Amato nasconde un segreto: le cose tra lei ed il marito non vanno più bene da un po’. Anche per Agnese le cose potrebbero star prendendo una brutta piega. Giuseppe nasconde delle cose e ha chiesto a Tina di non raccontare niente riguardo alla conversazione che ha origliato tra lui e l’amico Girolamo. Nel frattempo Vittorio è in cerca di una nuova stilista che rimpiazzi Gabriella. Flora sembrava la scelta giusta, ma…

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 28 settembre: Tina sta per partire

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Vittorio troverà dei misteriosi bozzetti. Affascinati dalla bravura dello stilista, il direttore del Paradiso comincerà a chiedersi se non ci sia un talento da scoprire tra le sue Veneri. Nel frattempo però rimarrà dell’idea che Flora Ravasi sia la candidata ideale per il posto di stilista del grande magazzino.

Tina invece partirà per un viaggio in incognito. La ragazza nasconde un segreto che non potrà continuare a trattenere per molto.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che il padre di Stefania si recherà a colloquio da Umberto Guarnieri per un posto di lavoro che riguarda la ditta di proprietà dello stesso Guarnieri.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda martedì 28 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!