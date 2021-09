Justine Mattera stupisce ancora. Fan senza parole per il traguardo raggiunto e per le sue forme sempre in primo piano

Da diverso tempo ormai, Justine Mattera su Instagram si divide tra scatti sensualissimi, a volte provocanti, e foto che la immortalano mentre si allena o gareggia. Per cosa? Gli sport che la bella showgirl pratica sono diversi e in ognuno riesce a raggiungere sempre grandi risultati.

Dal nuoto alla corsa fino alle gare in bicicletta, la Mattera è una forza della natura. La sua grande costanza e la passione per lo sport sono i segreti che stanno alla base per il suo fisico da statua. Ogni linea del corpo è definita alla perfezione e le forme, però, sono abbondanti. Così gli occhi dei follower cadono sempre lì, anche quando indossa gli abiti sportivi.

Justine Mattera, tutina attillata e forme conturbanti

