Laura Cremaschi mini abito nero cortissimo e stivali alti, il look è da star male – FOTO

La bella Laura Cremaschi ha condiviso una foto su instagram dove appare molto provocante e sensuale

Laura Cremaschi ha condiviso su instagram uno scatto in cui appare splendida e sexy con un mini abito nero scintillante e stivali alti sopra il ginocchio. Nella didascalia scrive:“Aspettando per il mio compleanno…mancano poche ore”. Poche ore dopo la Cremaschi ha festeggiato nel ristorante Zuma a Roma, ha condiviso la foto mentre spegne le candeline e scrive:”Tanti auguri a me mentre esprimo il mio desiderio. Grazie a tutte le persone che mi vogliono bene e sono presenti nella mia vita”.

Laura Cremaschi gli auguri degli amici sono emozionanti

Ieri la Cremaschi ha ricevuto moltissimi auguri da parte dei suoi amici che hanno condiviso tanti ricordi con lei augurandole il migliore dei giorni. C’è chi le scrive:”Così sempre”, oppure chi è più ironico e condivide un audio vecchio della Cremaschi che dice di sentirsi bella e simpatica, e l’amica scrive:”Io ti auguro per tutta la vita l’autostima del 22 maggio 2021″. Aggiunge poi che saranno amiche per sempre. La bonas di Avanti un altro ha condiviso anche le pietanze della cena, una più deliziosa dell’altra, con involtini di carne e mini hamburger con tartufo.

Per concludere poi un tortino al cioccolato delizioso è arrivata una composizione di frutta e gelato con le candeline da spegnere. Insomma un compleanno piacevole trascorso in compagnia delle amiche di sempre, quelle che non le volteranno mai le spalle. La bella Cremaschi ha compiuto 34 anni ed è più in forma che mai, i bilanci della sua vita al momento sono positivi, ha una bella carriera avviata in televisione e un attività sui social che le frutta molto. Ha moltissimi amici e vive una vita serena insieme alla sua cagnolina. L’unica cosa che le manca è un uomo al momento.

Ma con la sua bellezza e simpatia sicuramente troverà la persona giusta per lei. La Cremaschi ha fatto il suo esordio in tv con Temptation Island ma già prima aveva vinto il concorso di Miss Padania. Poi ha incontrato sul suo cammino il programma di Paolo Bonolis e da anni ormai ricopre il ruolo di bonas ad Avanti un altro.