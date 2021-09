La bellissima showgirl italo-spagnola ha pubblicato uno scatto dove si è mostrata in tutta la sua semplicità e bellezza.

Vanessa Incontrada è uno dei personaggi più amati e apprezzati dal pubblico.

Sono tanti gli anni in cui è ormai sulla cresta dell’onda, anni in cui si è contraddistinta per la sua bellezza e il suo talento.

Un’artista a 360 gradi, capace di conquistare il pubblico con la sua dolcezza e solarità.

Attrice, conduttrice, modella, cantante, non c’è una cosa che la bella Vanessa non sappia fare.

Le sue origini sono sia italiane che spagnole, Vanessa, infatti, nasce da padre romano e madre catalana. E’ di madrelingua spagnola ed è cresciuta tra Barcellona e Follonica.

Inizia la sua carriera come indossatrice e a soli 18 anni si trasferisce a a Milano dove continua a lavorare nel mondo della moda

Esordisce in tv con i primi programmi musicali e poi approda nel mondo della recitazione.

Vanessa Incontrada e il suo fascino senza tempo

