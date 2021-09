Lutto atroce, muore Aquilino Zingaretti

Stamattina è venuto a mancare Aquilino Zingaretti, papà di Nicola presidente della Regione Lazio e dell’attore Luca

È stato Luca a pubblicare la notizia sul suo account Instagram: “Stamattina nostro padre se ne è andato…E’ stato un papà magnifico e un uomo speciale”. E ancora, Luca Zingaretti: “A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi”. Lo scorso ottobre era morta anche la madre Emma Di Capua, che tutti chiamavano Mimmi, con una nonna morta ad Auschwitz e lei stessa a sette anni sfuggita per un caso alla deportazione: l’interprete del commissario Montalbano le aveva dedicato una commovente lettera in cui spiegava perché “tutti noi della famiglia l’avevamo amata disperatamente”.

Ex funzionario di banca, come la figlia Angela, lontana da tutti i riflettori, Aquilino Zingaretti veniva descritto con riconoscenza da Luca: “Sono appassionato di storia e devo tutto a lui, è il vero professore di casa. Ce l’ha raccontata facendola diventare semplice e chiara e facendoci appassionare. Quando la storia diventa qualcosa che ti riguarda non si può non amarla”. Un legame familiare molto stretto anche tra tutti i fratelli e nonostante i genitori Zingaretti si fossero separati quando i figli erano ancora giovanissimi.