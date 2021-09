“Ti voglio sposare subito”, Matilde Brandi: il mini abito mette in risalto le forme, che gambe – FOTO

Matilde Brandi lascia il suo pubblico a bocca aperta pubblicando uno scatto sui social in cui ad essere esaltati sono fascino e bellezza

La Brandi continua a raccogliere consensi grazie non solo alla sua bellezza ma anche e soprattutto alle sue grandi capacità artistiche. La ballerina è infatti da diversi anni uno dei volti noti della televisione che è riuscita ad entrare, grazie alla sua bravura e al suo garbo, nelle case degli italiani.

La showgirl, specialmente negli ultimi tempi, è molto attiva anche sui social dove è riuscita a superare il mezzo milione di follower che quotidianamente attendono i suoi post come un appuntamento quotidiano.

Matilde Brandi, la foto con il vestito corto blu elettrico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

L’ultimo scatto pubblicato da Matilde Brandi ha avuto la capacità di far andare i suoi tantissimi ammiratori in visibilio. La bella showgirl di Roma ha incantato il pubblico lasciandosi ritrarre con un abito blu elettrico molto corto che mette in risalto le sue gambe tornite.

Vero protagonista della foto è però il suo radioso sorriso capace di toccare il cuore di chi la guarda. Un particolare che per troppo tempo le è mancato, dopo la drammatica separazione dal marito Marco Costantini. Una rivoluzione dolorosa nella sua vita di donna e madre che però le ha permesso di ritrovare nuova forza e di avviare una progressiva rinascita anche in campo professionale.

Dopo 17 anni di vita comune e la nascita delle gemelle Aurora e Sofia, per Matilde ricominciare quasi da zero non è stato certamente facile. Molto l’ha aiutata l’amore del pubblico che non ha mai smesso di circondarla fin dalle sue prime apparizioni televisive come ballerina.

Con la voglia di nuove avventure, professionali e non, e il suo grande talento artistico per Matilde Brandi si sta certamente aprendo un nuovo capitolo della vita. Per ora però una nuova storia d’amore non sembra essere nei programmi della showgirl anche se fra i suoi fan c’è chi nei commenti le ha già proposto di sposarla.