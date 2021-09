Carolina Crescentini torna in televisione con I Bastardi di PizzoFalcone 2 e domina la scena con la sua bellezza, i fan sono estasiati

Di origine romana, classe 1980, Carolina Crescentini è un’attrice e modella italiana conosciuta da tutti per aver interpretato vari ruoli come Azzurra in Notte prima degli esami oggi.

La sua carriera è molto attiva e sono tanti i film a cui ha lavorato come Cemento armato, Parlami d’amore, Mine vaganti, A casa tutti bene. E’ molto seguita anche sui social dove vanta di più di centocinquantamila follower che la supportano e sostengono.

Carolina Crescentini, sguardo intenso verso nuovi progetti – FOTO

Attualmente il pubblico può ammirarla nella fiction I Bastardi di PizzoFalcone 2 su Rai1 insieme al collega Alessandro Gassman. La serie sta riscontrando molto successo e sul web sono già spuntate foto degli episodi appena passati.

Intanto però Carolina Crescenti è già impegnata in un altro progetto, si tratta di una nuova serie intitolata Tutto chiede salvezza. Su Instagram è appena spuntata una foto di un primo piano dell’attrice in bianco e in nero. Il suo sguardo è strepitoso e i suoi occhi non hanno bisogno di descrizioni.

“Giorgia, madre di Nina, è anche la sua manager, e come tale (più che come madre) vorrebbe tenere nascosto al mondo intero quello che sta capitando alla figlia”. Solo questa frase si legge sotto al post, Carolina Crescentini andrà ad interpretare proprio Giorgia.

“Bellissima come sempre, che sguardo” commenta qualcuno sotto al post e poi ancora “Meravigliosa in ogni ruolo”.

La Crescentini ne ha fatta di strada per arrivare fino a qui e la sua carriera è piena di esperienze vissute e tante avventure ancora da vivere. Ha solo quarantuno anni e un futuro professionale da scrivere. Talento, bellezza, determinazione e impegno l’hanno portata ad ottenere grandi risultati e stima da parte del pubblico.