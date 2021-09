“Ottava meraviglia”, Shaila Gatta in lingerie rosso fuoco è l’emblema della passione – FOTO

Shaila Gatta osa con un outfit rosso fuoco che infiamma il web. Il lato A in primo piano inebria i followers.

“Cariche, cariche che spaccate. Siete meravigliose”! Shaila Gatta, la bellissima ballerina ha passato il testimone alle nuove veline del tg satirico sottolineando come questa per loro sia un’importante opportunità e incoraggiandole: “non avete da aver paura di niente”. Le nuove ballerine hanno sicuramente molto gradito i consigli di chi ha calcato quel palco per anni.

Un modo lieto per salutare sicuramente il nuovo cast di “Striscia la Notizia”, un’occasione altresì per ripercorrere i luoghi che le hanno dato tantissima popolarità e che le hanno concesso – altresì – di ritagliarsi uno spazio in televisione. Shaila infatti sta partecipando a diversi progetti lavorativi, svelandoli però poco alla volta.

Shaila Gatta, la lingerie non mente: il trionfo di passione infuoca il web

Seppur ancora lontani dall’atmosfera natalizia, quanto presentato da Shaila è sicuramente graditissimo dal web. La lingerie rosso fuoco infatti con tanto di pizzo, sprigiona bollori ai fans, rimasti colpiti ed estasiati dai capi indossati da Shaila. Il pantalone largo e a vita alta non ostacola la visione dell’addome scolpito, merito anche dell’assenza di t-shirt che possa occultare cotanta bellezza.

Il reggiseno raggiunge l’apice di pura passione che piace e convince tutti. Un tocco audace, sensuale ma per nulla volgare, lascia quel vedo non vedo che stuzzica l’occhio e lo stimola a fantasticare su cosa ci sia sotto. Quello che si nota è l’abbondanza raccolta dalle coppe dell’indumento che crea un effetto paradisiaco.

I commenti sono numerosi, tutti di apprezzamento per la ballerina e fitness model. Qualcuno va oltre; non scrive semplicemente bella o bellissima – le esternazioni più diffuse – ma la paragona all’“Ottava meraviglia” del mondo.

Non resta che curiosare ancora sul profilo Instagram di Shaila e scoprire, indizio dopo indizio, quali saranno i prossimi impegni della ballerina e conduttrice dal fisico marmoreo e super scolpito.