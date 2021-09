Justine Mattera ha condiviso un nuovo scatto rovente che ha lasciato il web senza fiato. Subito è tripudio di like e commenti.

Justine Mattera manda in tilt il web? Uno scatto rovente della showgirl americana ha lasciato tutti senza fiato. La biondissima modella e conduttrice, nota pe la somiglianza pazzesca con Marylin Monroe, nonostante i 50 anni è di una bellezza mozzafiato. Le sue curve roventi e la sua personalità vulcanica hanno conquistato anno dopo anno l’Italia, dove si è vive a partire dagli anni Novanta.

Protagonista di molti format di successo, in qualità di valletta e conduttrice, oltre al percorso nel mondo dello spettacolo è nota per la sua attività sportiva. Appassionata di ciclismo e nuoto, spesso partecipa a gare, è sempre in movimento mantenendo così la sua forma smagliante.

A tutto questo si aggiunge il suo grande seguito sul web, in particolare su Instagram. Sul social il suo profilo conta 500mila follower incantanti dagli scatti bollenti che compongono il suo feed. Il profilo della showgirl infatti è una raccolta di foto dai suoi shooting, in cui scopre le curve sbalorditive, dagli allenamenti e dai momenti trascorsi con i suoi cari.

Classe 1970, di New York, di recente ha debuttato anche nel mondo della letteratura dando vita al volume “Just me. Quante vite ci stanno in 50 anni?”, dedicato alla sua vita e ai tanti ruoli ricoperti in questi anni. Da modella, a conduttrice, a showgirl, ad attrice, a sportiva, a mamma, tanti i volti di Justine che nonostante il passare del tempo è sempre bellissima.

Gli scatti su Instagram, in cui mostra il suo fisico pazzesco, ne sono la dimostrazione. Anche l’ultimo ne è stata un’ulteriore conferma.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Senza di te non si può”. Shaila Gatta: reggiseno e nulla più. La FOTO sul web che sconvolge i fan: strepitosa

Justine Mattera in intimo: curve roventi, fan in tilt

Per vedere l’ultimo scatto di Justine Mattera, vai su Successivo