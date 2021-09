Principe Carlo, matrimonio con Camilla in bilico: retroscena sbalorditivo

Il Principe Carlo e Camilla sono protagonisti di un retroscena inaspettato che ha stupito tutti. La loro unione ha rischiato grosso.

Appena ventenni, innamorati e spensierati. Questo il ritratto degli inizio tra il Principe Carlo e Camilla Shand, Duchessa di Cornovaglia, incontratisi per la prima volta durante una partita di polo. Dopo che i loro sguardi si incrociarono la loro vita non fu più la stessa, portandoli a intrecciare un legame durato fin a oggi.

Tuttavia è emerso un retroscena spiazzante sul loro matrimonio che ha rischiato di saltare per via di una pesante crisi di nervi di Camilla. Quest’ultima ha aspettato infatti tutta la gran parte della vita per sposare Carlo, unitosi in matrimonio con Lady Diana nel 1981 all’epoca diciannovenne.

Una scelta razionale e studiata a tavolino, in quanto la Spencer apparteneva a una famiglia di aristocratici ed incarnava il prototipo di moglie perfetta. Ma a occupare il cuore di Carlo è sempre stata Camilla con cui condivideva molte passioni, tra cui i cavalli e la campagna.

Tuttavia il carattere forte e deciso della Duchessa non rispecchiava la donna ideale per un erede al trono. Quest’ultima si era pertanto sposata con Andrew Parkers Bowles nel 1973, finendo relegata nel ruolo di amica di Carlo.

Principe Carlo e Camilla: matrimonio a rischio per quella crisi di nervi

Nonostante i loro matrimoni, Carlo e Camilla non smisero di amarsi. Nel 1986 ripresero a frequentarsi tanto che Lady Diana durante l’intervista clamorosa alla Bbc aveva confessato come la sua stori con l’erede al trono fosse troppo affollata. Dopo la tragica morte della Spencer, nel 2005 i due si mostrarono di nuovo insieme in pubblico coronando il sogno di unirsi in matrimonio.

Tuttavia è emerso un retroscena su come queste nozze siano state messe in pericolo per via di una pesante crisi di nervi di Camilla. Dopo una vita trascorsa a sognare di essere la compagna del Principe, la Duchessa fu colpita da una fortissima sinusite che l’aveva bloccata a letto. L’esperta reale Penny Junior ha svelato come la Shand fosse terrorizzata.

Dopo aver trascorso la notte prima del fatidico giorno lontano da Carlo, alla Clarence House, al suo risveglio, quel 9 aprile 2005, è stata la figlia Sonia a spronarla affermando che se non avesse indossato l’abito da sposa glielo avrebbe infilato lei stessa.

Grazie a questo aiuto provvidenziale, il rischio che le nozze tra i due saltassero è stato scongiurato portandoli al Windosr Guildhall, luogo dove si sono tenute le nozze civili, per poi passare al castello di Windosr per una benedizione.

Dopo 32 anni, i due hanno pronunciato il fatidico sì coronando il loro amore che ancora oggi li rende uniti e innamorati come quando erano ventenni.