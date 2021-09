Carolina Stramare si è mostrata in una versione rovente. Indosso una mise mozzafiato, ha scoperto le sue curve sbalorditive.

Mise rovente e curve sbalorditive. Carolina Stramare ha alzato la temperatura del web con un nuovo post condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta 262mila follower.

La bella ligure, distintasi negli anni per la sua bellezza mozzafiato e la sua verve, non smette mai di conquistare il pubblico. Nota per aver conquistato Miss Italia indossando la corona di più bella d’Italia nel 2019, da allora è richiestissima dai brand per i quali posa spesso come modella presentando il suo volto per campagne pubblicitarie.

Accanto a questo percorso, ha debuttato quest’estate nell’ambito della conduzione con una collaborazione con Helbiz diventando così presentatrice dei campionati di Serie B per le prossime tre stagioni. Un incarico che ha accettato subito con grande gioia e che ha raccontato anche su Instagram, dove è attivissima. Poco fa ha postato un nuovo contenuto che ha spiazzato tutti per via della sua bellezza e del look provocante che ha indossato.

Carolina Stramare mozzafiato: la mise rovente fa impazzire il web

Per vedere la mise di Carolina Stramare, vai su Successivo