Una notizia che lo ha lasciato senza parole: il giovane cantautore festeggia un altro importante traguardo e condivide le sue emozioni con il pubblico

Sono passati poco più di quattro mesi dalla sua uscita dal talent di Amici, all’interno del quale aveva già avuto modo di sorprendere il pubblico. A soli 18 anni Sangiovanni, grazie alla sua originalità e uno spiccato talento, è stato il primo allievo a riuscire in un’impresa eccezionale. Il giovane ha ottenuto una certificazione discografica mentre si trovava ancora all’interno della scuola con il singolo “Lady“. Un piccolo grande traguardo che avrebbe spianato la strada al suo imminente successo.

Sangiovanni lasciato senza parole: “Grazie per avermi capito”

Il giovane cantautore ha concluso un’estate ricca di grandi soddisfazioni. Con il suo singolo “Malibù” si è conquistato un posto tra i tormentoni dell’anno e le sue vendite hanno raggiunto numeri eccezionali. Il brano è stato certificato sei volte disco di platino e il suo successo non si è limitato ai confini italiani, ottenendo un riconoscimento anche in Svizzera.

Sangiovanni ha anche avuto modo di salire sul palco nelle prime date che hanno anticipato il tour invernale in partenza a gennaio. La sua musica continua a conquistare nuovi fan e le prove del suo successo non tardano ad arrivare.

L’omonimo EP di debutto, pubblicato a maggio, ha ottenuto il terzo disco di platino e questa notizia ha spiazzato l’ex allievo di Amici che ha voluto ringraziare i suoi sostenitori. “Non so come sia successo ma grazie” -scrive- “grazie di cuore per avermi capito, per essere stati parte di questo percorso unico“.

Per lui ora si apre un nuovo capitolo nel quale dovrà consacrare la sua posizione all’interno dell’industria musicale, fresca di debutto. Nei giorni scorsi ha infatti pubblicato l’inedito “Raggi gamma“, che con molte probabilità aprirà la strada al secondo progetto discografico. Per la prima esibizione del brano ha scelto il palco che l’ha lanciato, quello del talent di Maria De Filippi, dove è tornato come ospite nel corso della seconda puntata.

Grandi progetti e speranze per il futuro per il giovane che, con gratitudine, continua a gustarsi questo periodo d’oro.