Si accascia durante l’allenamento con la squadra: allenatore muore colpito da malore

Un allenatore di calcio di 53 anni è morto ieri sera a al campo sportivo Peppino Sau di Usini (Sassari) dopo essere stato colto da un malore durante l’allenamento.

Si è sentito male nel corso dell’allenamento con la sua squadra e si è accasciato a terra privo di sensi. È deceduto così un allenatore di calcio di 53 anni nella serata di ieri in un campo sportivo di Usini, in provincia di Sassari. I presenti hanno chiamato subito i soccorsi, ma quest’ultimi, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 53enne.

Dramma nella serata di ieri, lunedì 27 settembre, al campo sportivo Peppino Sau di Usini, piccolo comune in provincia di Sassari.

Antonello Campus, 53 enne allenatore di calcio di Sassari, è deceduto dopo essere stato colpito da un improvviso malore. Stando a quanto riporta la redazione locale de L’Unione Sarda, Campus aveva quasi terminato l’allenamento con la sua squadra, la juniores dell’Usinese, quando improvvisamente ha iniziato a star male e si è accasciato sull’erba sintetica dell’impianto. I presenti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente lanciato l’allarme.

In pochi minuti, presso il campo è arrivata l’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare il tecnico, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso che sarebbe sopraggiunto per un malore improvviso.

La notizia della morte di Campus, che lascia la moglie ed un figlio, ha gettato nello sconforto la comunità locale, dove il 53enne era molto conosciuto e stimato.

Tra i tanti messaggi di cordoglio su Facebook, anche quello dell’Usinese Calcio che sulla propria pagina ha scritto: “Lascia la moglie, Federico e tanti altri figli, compresi quelli che anche ieri hanno assecondato e condiviso la passione di una vita, la passione per il calcio. Buon viaggio Mister Antonello. Usini piange il tuo addio, Usini piange il peggiore degli abbandoni”.