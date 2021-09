Serena Autieri fa innamorare, la dedica più grande va a LEI. Tenerezza e complicità – FOTO

L’attrice impegnata nelle riprese del suo nuovo film non ha perso l’occasione per stringersi intorno alle colleghe che la stanno accompagnando in questo tortuoso progetto.

Qualche settimana fa ha dato il suo addio a “Dedicato” la trasmissione Rai che l’ha vista per la prima volta alla conduzione e che ha fatto innamorare ancora di più i fan dei lei. Serena Autieri però non ha perso tempo e si è gettata subito anima e corpo in un nuovo progetto cinematografico, ovvero il nuovo film di Enrico Vanzina “Tre sorelle” che si sta girando a San Felice Circeo.

Tra gli attori protagonisti, oltre all’Autieri, anche Giulia Bevilacqua e Rocío Muñoz Morales, Fabio Troiano e Luca Ward. Nei rispettivi profili social degli attori protagonisti stiamo vedendo una forte complicità creatasi dietro la macchina da presa, tanto che l’attrice ha voluto fare una dedica speciale ad un’altra donna e mamma presente con lei nel progetto.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo il seno delineato da una camicetta ad alto contenuto erot*co – FOTO

Serena Autieri lancia un messaggio d’amore: “Donna strepitosa!”

Per leggere la dedica di Serena e scoprire a chi è indirizzata, vai su Successivo