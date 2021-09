“Senza di te non si può”. Shaila Gatta: reggiseno e nulla più. La FOTO sul web che sconvolge i fan: strepitosa

Shaila Gatta. L’ex velina di “Striscia la Notizia” non fa mancare la sua presenza ai fan. I suoi scatti su Instagram infuocano gli animi con la sensualità fuori misura di cui è dotata

Sipario aperto a Canale 5 sulla nuova stagione di “Striscia la notizia” a partire da ieri, lunedì 27 settembre. Ha debuttato la coppia inedita di conduttori (Alessandro Siani e Vanessa Incontrada) ma, soprattutto, il pubblico italiano ha fatto la conoscenza delle nuove veline: Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

É stato difficile non ritrovare durante il tg satirico Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta dopo essere state il volto della trasmissione per ben quattro stagioni e detenendo il record di veline con il maggior numero di puntate all’attivo. L’ex velina mora si è resa protagonista di un gesto molto dolce.

Shaila Gatta: la sua nuova carriera dopo “Striscia la Notizia”

Non è voluta mancare al debutto delle sue “sostitute”, così Shaila Gatta era presente in studio, dietro le quinte di “Striscia la Notizia” e ha riservato delle parole davvero incoraggianti per le nuove veline.

“Cariche, cariche che spaccate. Siete meravigliose. Non dovete aver paura di niente. Lo penso davvero” – ha detto a Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, emozionatissime e un po’ spaventate per la loro prima apparizione in un programma così longevo e seguito della televisione italiana.

Shaila Gatta, insieme alla sua amica e controparte bionda, Mikaela Neaze Silva (affiancate dal Gabibbo e Brumotti), ha appena finito di condurre per il terzo anno consecutivo “Paperissima Sprint”, seguendo il filone delle trasmissioni ideate da Antonio Ricci.

Classe 1996, è nata ad Aversa in provincia di Caserta, ma è cresciuta a Napoli. Si è trasferita a soli 16 anni a Roma per seguire il suo sogno di sfondare come ballerina. Ha partecipato al famoso talent show di Maria De Filippi “Amici” ed è stata membro del corpo di ballo di altre celebri trasmissioni come “Ciao Darwin” e “Tale e quale show“.

Dopo “Striscia la Notizia” per lei si aprono diverse porte, avendo raggiunto grande notorietà poiché è entrata a casa degli italiani praticamente tutti i giorni tramite il piccolo schermo.

Nel frattempo è molto attiva sui social network portando avanti parallelamente una florida carriera da influencer. É seguita da oltre 807mila follower con i quali condivide scatti seducenti.

L’ultimo la vede in intimo rosso: reggiseno e forme in vista, sopra nulla più. Capelli raccolti, sguardo conturbante fisso in camera. “Senza di te a ‘Striscia’ non si può” – scrive un fan tra i commenti. Manca vederla in tv. Si attendono le sue prossime mosse lavorative.