“Celebrità del mio cuore”, Úrsula Corberó il cambio look trascina i fan al sogno: vortice di sensualità – FOTO

L’attrice spagnola, Úrsula Corberó propone un nuovo e affascinante look su Instagram, da sogno ad occhi aperti. Sensualità travolgente.

Dopo un breve periodo di relax e di un’estate che ha contribuito a mantenere alto l’appeal nel mondo dello spettacolo, Úrsula Corberó è tornata a far la voce grossa sui social network.

L’attrice di origini spagnole ha mandato in tilt i followers di Instagram con una delle sue uscite ultra sensuali, da far girare la testa. Per gli amanti delle pellicole mozzafiato di Netflix, non poteva mancare la menzione speciale all’inedita “Casa di Carta”.

La trama di genere thriller e drammatica ricalca il tema di una delle più grandi rapine mai realizzate nella storia dell’uomo. Un criminale concretizza la “pazza” idea di irrompere furtivamente e far sua l’enorme ricchezza all’interno della “Zecca di Stato“.

Tra gli autori, protagonisti del sequel più emozionante mai andato in onda prima d’ora vi è il personaggio di Tokyo, interpretato alla grande dall’istintività e l’atteggiamento super selvaggio di Ursula

Úrsula Corberó irrompe su Instagram ed esaudisce i desideri dei fan: look strepitoso

