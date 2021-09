Valentina Ferragni scopre le gambe e ammalia tutti su Instagram. Bellezza e luminosità in un solo scatto

Per molti è solo la sorella più piccola dell’influencer numero uno al mondo, per altri un bersaglio da prendere di mira per le sue forme morbide, per chi la conosce bene e la segue da tempo, invece, una donna intraprendente e determinata che è sbarcata un anno fa nel mondo dei gioielli. Parliamo di Valentina Ferragni, sì la sorella di Chiara che certamente si è fatta notare per il legame importante ma che ha saputo costruirsi un seguito ed una strada tutta sua.

4 milioni di follower su Instagram e un brand costruito ad hoc che ha già festeggiato il primo anno di attività: Valentina Ferragni Studio. Per lei la luce dopo un periodo buio legato alla separazione dei suoi genitori ma come ha detto a Cosmopolitan: “dopo la tempesta, arriva sempre il sereno”.

Valentina Ferragni raggiante: shorts, scollatura e gambe incredibili

Vola a Parigi Valentina Ferragni per un evento super cool e di certo non poteva deluderci con il suo outfit. “Questa sera festeggiamo l’inaugurazione della nuova Cheval Blanc Spa by Dior” scrive a corredo dei due scatti che mostrano il look scelto.

Ha deciso di osare la sorella minore di Chiara Ferragni e ha scelto una tutina molto mini. Shorts cortissimi che arrivano poco sotto il sedere con dei lembi che scendono dai lati e delle gambe che fanno davvero sognare.

È bella, luminosa e raggiante Valentina. Sta bene con sé stessa e si vede. Adesso non si nasconde più, va fiera del suo fisico e si butta dietro la schiena tutte le critiche che ha ricevuto in passato.

Lo stacco di coscia è magico, i tacchi a spillo impreziosiscono le linee ed i più attenti notano che la piccola di casa Ferragni ha osato anche un po’ con la scollatura. Lo scollo della tutina è profondo e si intravede la sua parte magica.

“Superlativa” le scrive uno dei suoi follower, ccertamente, l’aggettivo più giusto per descriverla.