Valentina Ferragni stupisce alla Fashion Week di Parigi in un outfit strepitoso con trasparenze e sguardo magnetico: insuperabile eleganza

Stiamo vivendo il momento più importante dell’anno per quanto riguarda la moda, che da New York, passando per Londra, poi Milano, e infine Parigi, viene celebrata nelle attesissime Fashion Week. Periodo che si conclude, raggiungendo l’apice dello spettacolo, proprio nella capitale francese, tra le date del 27 settembre fino al 5 ottobre.

Proprio nella giornata di oggi si è svolto lo show di Dior, maison simbolo del lusso e dell’haute couture, al quale non poteva mancare Valentina Ferragni. L’influencer ha reso omaggio allo stile francese in un outfit semplicemente impeccabile, sofisticata e seducente ispirazione per la moda autunnale. Il look selezionato per l’importante occasione ha totalmente incantato il web, che si inchina alla sua ineguagliabile eleganza: divina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Aspetto i commenti delle madri indignate” Chiara Ferragni fuori i capez**li dorati in giro per Parigi – FOTO

Valentina Ferragni, bellezza e femminilità: très chic

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Ferragni (@valentinaferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> “Istinto animale”, Irina Shayk passerella bollente e calze al limite ispira al sogno: follia e sensualità – FOTO

Se c’è un accessorio che più di tutti riassume l’essenza della moda parigina, questo non può che essere il famoso basco in tutte le sue sfumature, ovviamente presente nel total look selezionato da Valentina Ferragni. Proprio oggi si è svolto uno degli show più attesi della Parigi Fashion Week, per uno dei maggiori brand francesi: la presentazione della collezione Primavera/Estate 2022 di Dior.

L’influencer e imprenditrice, fresca dall’anniversario della sua collezione di gioielli Valentina Ferragni Studio, ha indossato per l’occasione uno dei look più belli di sempre, omaggiando perfettamente lo stile francese nella sua massima idealizzazione. Sceglie un abito nero dotato di corsetto e hot pants nascosti dal tulle della gonna trasparente, che evidenzia le gambe favolose della modella, rese irresistibili dal gioco vedo-non vedo.

Il contrasto che si crea tra l’elegante sensualità del vestito e la formalità della camicia bianca è strepitoso, ma la perfezione si può ancora superare. Lo dimostra optando per il basco animalier e con la scelta delle sofisticate ballerine a punta con tanto di fiocchetti.

Un’attenzione particolare viene riservata anche al make up, con l’applicazione di un perfetto eyeliner quasi grafico, ombretto illuminante e labbra effetto glossy. Il tempo di postare ed è già tripudio di like per il look très chic dell’influencer.