Vanessa Incontrada, un fantastico risveglio: che sorpresa inaspettata

Chi ha vinto la gara di share e ascolti nella serata del 27 settembre 2021? Scopriamo insieme i dati Auditel, ecco tutti i dettagli

Una nuova settimana è iniziata e con essa nuove puntate ed episodi di fiction e programmi tv. Ieri 27 settembre 2021, su Rai 1 è andato in onda un episodio di I Bastardi di Pizzofalcone 2 con Alessandro Gassman.

Su Canale 5, invece, un’altra puntata del “Grande fratello vip” con Alfonso Signorini dove non sono mancate sorprese per i concorrenti e il pubblico da casa. Inoltre proprio ieri è tornato a far divertire i telespettatori il programma “Striscia la notizia” guidato da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

Ascolti tv: chi è il vincitore del 27 settembre 2021?

A vincere la gara di share e ascolti della serata del 27 settembre 2021 è stato Rai 1 con I Bastardi di PizzoFalcone 2 che ha intrattenuto 4.458.000 spettatori pari al 21.5% di share. Su Canale5 “Grande Fratello Vip” ha incollato davanti al video 2.828.000 spettatori con uno share del 19.2%.

Anche “Striscia la notizia” ha ottenuto importanti risultati e dopo tanto tempo, il programma satirico è tornato a toccare uno share del 19,8%. A quanto pare la coppia Vanessa Incontrada e Alessandro Siani è piaciuta al pubblico e con loro anche le nuove veline.

Scopriamo poi quali sono gli altri dati riguardanti ascolti e share dei programmi e fiction che hanno fatto compagnia al pubblico italiano:

Rai2: Il giustiziere della notte 1.206.000 spettatori, 5.4% di share.

Italia1: The Foreigner 1.080.000 spettatori, 5.1% di share.

Rai3: “Presadiretta” 1.186.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Rete4: “Quarta Repubblica” 823.000 spettatori, 4.9% di share.

La7: Eden – Un Pianeta da Salvare in replica 363.000 spettatori con il 2% di share.

Tv8: Creed – Nato per combattere 365.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Nove: Little Big Italy 361.000 spettatori, 2% di share.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Morgane detective geniale su Rai 1, “Cartabianca” su Rai3 e su Canale 5 la partita di calcio, Champions League Milan- Atlantico Madrid. E voi avete già deciso cosa guardare?