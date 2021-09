Al Bano e Romina tutto finito: la reazione del cantante è sconvolgente

Al Bano e Romina hanno chiuso definitivamente? Spunta l’indiscrezione che lascerebbe pensare a questo, ecco i dettagli

Al Bano e Romina sono ancora una coppia o no? Sono in tanti a domandarselo, in particolare in ambito professionale dove per il momento sono in standby. E’ tutto fermo per concerti e spettacoli e dunque anche il loro lavoro.

A quanto pare però i due non si sentono più neanche privatamente, ad annunciarlo è stato il cantante pugliese in un’intervista rilasciata per Di Più Tv e poi a Verissimo.

Al Bano e Romina Power: cosa sta succedendo?

Al Bano e Romina sono diventati nonni per la terza volta da poco. La figlia Cristel ha partorito ed messo alla luce una nuova creatura. Proprio nel corso della puntata di “Verissimo”, dove il cantante pugliese è stato ospite di Silvia Toffanin, ha dato delle conferme riguardo alla rottura con la sua ex moglie.

La presentatrice gli ha chiesto qualche dettaglio in più sulla nascita del nipote e sul rapporto con la Power ma Al Bano alla domanda “Sta andando in Croazia con la sua ex moglie Romina?” ha risposto: “Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”.

Secondo quanto dichiarato, sembra che i due ex coniugi non abbiano più nessun tipo di relazione, non parlano più e non sanno più nulla l’uno dell’altra. A quanto pare la coppia è arrivata a questa soluzione quando Romina è venuta a conoscenza di alcune dichiarazioni da parte dell’ex marito.

Qualche tempo fa, infatti, Al Bano ha affermato di essere felice con Loredana Lecciso e di essere pentito di aver fatto intromettere altre persone in questa storia d’amore.

Sono in tanti a chiedersi se questa sia l’ennesima pausa tra i due che hanno scritto la storia della musica italiana e sono ancora oggi un mito per il pubblico e i fan. C’è chi ancora spera che tra i due le cose possano riaggiustarsi e che possano tornare insieme.