Annalisa Scarrone manda in subbuglio i social con un total red da paura: i pantaloncini sono quasi invisibili e si sogna ad occhi aperti

È stata una delle regine dell’estate con una canzone che è diventata in pochissimo tempo un tormentone, tutti l’hanno cantata e ballata, anche su Tik Tok.

Parliamo di Annalisa Scarrone e del suo ‘Movimento lento’ che, solo qualche giorno fa, ha ricevuto l’ennesimo riconoscimento che dimostra, se ce fosse ancora bisogno, il forte gradimento del pubblico.

Doppio disco di platino per la hit che l’ex di “Amici” ha realizzato per l’estate 2021 insieme a Federico Rossi, ex del duo Benji e Fede. Ad annunciarlo è stata proprio la cantante sui social.

Annalisa Scarrone in rosso ti manda al manicomio: le FOTO

