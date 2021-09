È tutto pronto per la partecipazione di Arisa a “Ballando con le stelle”. Ha le idee chiare su quello che vuole fare su Rai 1

Arisa negli ultimi tempi è uno dei personaggi più amati, non solo in musica ma anche in televisione. Lo scorso anno è esplosa nella scuola di “Amici” nel ruolo di professoressa con grande favore del pubblico, mostrando a tutti la sua preparazione con quel tocco di simpatia e ilarità che non guastano mai.

Quest’anno il talent di Maria De Filippi ha riaperto i battenti ma dietro la cattedra Arisa non c’è. Un addio al programma che ha fatto molto discutere e che la vedrà quasi come sfidante. La cantante lucana sarà, infatti, tra i concorrenti di “Ballando con le stelle” su Rai 1.

“Il mio mestiere è vivere la vita, voglio essere ancora un’allieva” così Arisa ha annunciato, alla vigilia dell’inizio del talent di Canale 5, la sua assenza. E ora che si sta già preparando per scendere in pista nel programma di Milly Carlucci, svela i suoi obiettivi.

Arisa a “Ballando con le Stelle”, ecco cosa proverà a fare

Arisa è il grande colpo che è riuscita a mettere a segno Milly Carlucci quest’anno con la nuova edizione di “Ballando con le Stelle”. Occhi tutti puntati su di lei, che dopo l’esperienza a Mediaset è sbarcata alla concorrenza, e già da ora si prevede grande attenzione mediatica.

La cantante ha posato per la copertina di Donna Moderna e al giornale ha parlato di questa nuova esperienza e di molti aspetti della sua vita. Dagli esordi difficili per emergere in musica che l’hanno portata ad allontanarsi da casa fin da giovanissima, al momento magico che sta vivendo.

A proposito della sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”, Arisa che sarà sul palco insieme al ballerino professionista Vito Coppola, ha detto che ha scelto di partecipare per mettersi alla prova e raggiungere un obiettivo.

“A Ballando proverò ad abbattere un mio limite che è quello dell’occupazione dello spazio” ha rivelato.