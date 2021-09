Atalanta-Young Boys, le pagelle e il tabellino della partita di Champions League valida per il secondo turno della fase a gironi.

L’Atalanta, dopo lo spumeggiante pareggio di San Siro, tornano in campo per affrontare lo Young Boys in Champions League. Nel primo turno della massima competizione europea, la squadra bergamasca ha pareggiato per 2 a 2 in Spagna contro il Villarreal. Al Gewiss Stadium gli orobici vincono un match di fondamentale importanza.

Dopo due turni, quindi, la squadra allenata da Gasperini ha già inanellato 4 punti. Nel match di oggi decisivo Pessina: il trequartista che tanto bene ha fatto agli Europei segna il suo primo gol stagionale.

Atalanta-Young Boys, le pagelle e il tabellino della partita

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6.5, Demiral 6, Djimsiti 6; Zappacosta 6.5, de Roon 6, Freuler 6, Gosens s.v; Malinovskyi 6, Pessina 7; Zapata 6.

YOUNG BOYS (4-3-2-1): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Aebischer, Martins Pereira, Sierro; Elia, Ngamaleu; Siebatcheu.

Reti: 68′ Pessina

L’Atalanta, prima della pausa per le Nazionali, dovrà affrontare ancora un test difficile: i nerazzurri ospiteranno infatti il Milan nel big match della prossima giornata. La partita è in programma per domenica ore 20.45