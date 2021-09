“Beautiful”, anticipazioni puntata 29 settembre: tentativi falliti

Beautiful, anticipazioni 29 settembre: Brooke e Ridge si allontatano di nuovo. Donna nel frattempo cerca di mediare tra…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Quinn chiamare in aiuto Bill per dividere Brooke e Ridge. Il suo piano è riuscito e adesso i due sono di nuovo in guerra. Quinn festeggia le sue vittorie, ma non si sente sicura. È ora di rovinare la vita di Brooke una volta per tutte. Nel frattempo Katie ha cercato di far notare ad Eric quanto felice fosse quando era sposato con Donna. Secondo la più giovane delle sorelle Logan, per i due c’è ancora una possibilità. Tutto ciò che il Forrester deve fare è rendersi conto che Quinn non è la donna adatta a lui.

Beautiful, anticipazioni 29 settembre: Bill è furioso

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Donna tenterà di far riappacificare Brooke e Katie. La Logan vorrebbe che le sorelle andassero d’accordo e che ritrovassero la vecchia intesa che le contraddistingueva. Allo stesso tempo, Brooke e Donna cercheranno di convincere Katie che Bill la ama e vuole tornare con lei. Secondo le due, lo Spencer è solo confuso riguardo ai suoi sentimenti per lei. Nel frattempo Ridge si lamenterà per il ruolo che lo Spencer sta assumendo nella sua vita. La riconciliazione tra lui e Brooke non può avvenire finché Bill continuerà a comparire dal nulla e rovinare i suoi piani.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Bill sarà furioso. Mentre Quinn spiegherà a Shauna il prossimi passo del suo piano, lo Spencer si lamenterà con il figlio Wyatt per essere stato usato come un burattino dalla Fuller.

La prossima puntata di Beautiful andrà dunque in onda mercoledì 29 settembre, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione!