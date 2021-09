“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso sgancia la bomba in diretta tv: “Il mio cuore è tuo”. A chi si stava riferendo la conduttrice?

Il cambio di passo che Pier Silvio Berlusconi ha imposto a “Pomeriggio 5” sembra stia dando i suoi frutti. Durante la passata stagione televisiva, i telespettatori si erano lamentati svariate volte della piega presa dal programma, che aveva deciso di accentuare la componente “trash” a discapito dell’informazione legata all’attualità.

Ora che la trasmissione, prendendo spunto dai format delle reti concorrenti, ha imboccato una direzione del tutto differente, anche gli ascolti sembrano trarne giovamento. Barbara D’Urso, nella puntata odierna, si è lasciata andare ad una rivelazione sulla propria vita privata: chi è il destinatario della sua dichiarazione d’amore?

Bomba a “Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso confessa il suo amore: “Il mio cuore è tuo”

Durante l’appuntamento odierno di “Pomeriggio 5“, si è verificato un siparietto che ha lasciato i telespettatori di Canale Cinque a bocca aperta. La conduttrice, in chiusura di puntata, ha deciso di salutare gli affezionati al programma con una confessione inedita. “Oggi voglio chiudere facendo gli auguri ad una persona importantissima per me” – ha esordito Barbara, apparendo visibilmente emozionata – “Auguri, il mio cuore è tuo“.

Non è difficile immaginare chi possa essere il destinatario delle sue dichiarazioni. Anche sui social, la D’Urso non ha mancato di esprimere i propri sentimenti al figlio Emanuele Berardi, che proprio quest’oggi festeggia 33 anni. “Tu.. il ribelle col cuore grande che corre rigorosamente da solo e vince… e mi fa camminare a testa alta…“: queste le commoventi parole che mamma Barbara ha dedicato al figlio, accompagnate ad uno scatto che lo ritrae da piccolino, durante il bagnetto in vasca. Nei commenti, i fan si sono uniti ai festeggiamenti ed hanno scritto dei messaggi dolcissimi ad Emanuele.

Nonostante i due figli della D’Urso abbiano sempre preferito mantenere un profilo basso, estranei alle dinamiche che hanno visto coinvolta la conduttrice, Barbara non può evitare di dimostrare loro tutto il suo affetto. Gianmauro ed Emanuele sono davvero il bene più prezioso per la presentatrice.