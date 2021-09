Champions League, Atalanta e Young Boys si sfidano questa sera nella seconda giornata della fase a gironi: i precedenti e le probabili formazioni

A Bergamo è tutto pronto per il match in programma questa sera, alle ore 18.45, tra Atalanta e Young Boys. La Dea, nella prima sfida di Champions League, aveva portato a casa un risultato più che soddisfacente. Il pareggio contro il Villarreal sul 2-2 ha dato ai nerazzurri la carica giusta per l’avvio di questa entusiasmante, nuova avventura in Europa.

Lo Young Boys, d’altra parte, ha stupito i tifosi con la vittoria conseguita contro il Manchester United. I 3 punti guadagnati nella prima giornata di Champions League hanno garantito alla squadra di Wagner il primo posto nella classifica del girone F, ma le sorti delle squadre sono ancora tutte da decidere.

Champions League, Atalanta-Young Boys: statistiche, curiosità e probabili formazioni

Il Gewiss Stadium di Bergamo si prepara ad ospitare la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. L’Atalanta di Gasperini, per la prima volta in assoluto, affronterà lo Young Boys di Wagner, reduce da una prima giornata che non può non meritare una menzione. Il club di Berna è infatti riuscito a riportare una vittoria memorabile contro il Manchester United, nonostante la minaccia rappresentata da Cristiano Ronaldo. Dopo il gol del fuoriclasse ex Juventus, gli svizzeri hanno tirato fuori gli artigli fino a ribaltare il risultato, grazie alle reti di Siebatcheu e Ngamaleu.

Anche per l’Atalanta, il primo match della fase a gironi si è concluso degnamente. La Dea è riuscita a pareggiare in casa del Villarreal, dimostrando di possedere la stoffa per farsi strada nella più importante competizione europea.

Le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Tolói, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata.

Young Boys (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lauper, Garcia; Ngamaleu, Martins, Aebischer, Spielmann; Elia, Siebatcheu.

Le due squadre, che non si sono mai incontrate in precedenza, hanno tutte le carte in regola per dare vita ad un match che vedrà i calciatori lottare sul campo fino all’ultimo minuto.