La strepitosa moglie del noto cantante Fedez ha caricato un post formato da sette foto: Instagram sta avendo un picco di utenti connessi!

La regina delle influencer ha appena postato: Instagram è in subbuglio!

Nelle immagini la Ferragni indossa un lungo vestito rosso monospalla, che presenta uno spacco vertiginoso: al colore del vestito, Chiara ha abbinato il rossetto.

Ai piedi la famosa designer italiana porta un paio di calzini bianchi, della sua fantastica collezione: non si vede tutti i giorni un accostamento simile, ma l’idea è super particolare ed è piaciuta a moltissimi utenti. I calzini della “Ferry” hanno un solo “difetto”: un piccolo foro sulla parte laterale, che Chiara non ha minimamente cercato di nascondere.

Siete pronti a vedere le foto del secolo? Tenetevi forte: che lo spettacolo abbia inizio!

Chiara Ferragni, le FOTO che hanno ipnotizzato tutta Italia: impossibile resisterle!

La meravigliosa blogger ha mandato tutti al tappeto con questo suo ultimo post: che meraviglia!

Nella prima immagine delle sette, la bellissima trentaquattrenne posa sul divano, mentre sorride e tiene gli occhi puntati sull’obbiettivo della fotocamera.

La settima ed ultima foto, invece, corrisponde ad uno scatto in cui la seguitissima imprenditrice socchiude le labbra e assume un’espressione piuttosto seria e provocante.

Il post ha compiuto il giro del web, ottenendo più di 500.000 mi piace e migliaia di commenti: ha riscosso senza dubbio un gran successo!

Ecco alcuni esempi: “Con queste foto hai bucato lo schermo“; “Ma come fai ad essere fig* anche con i calzini di spugna?”; “Labbra rosso Coca Cola”; …

Nella didascalia Chiara ha scritto: “Red lips, red dress and a hole in my sock” (che tradotto vuol dire: “Labbra rosse, vestito rosso e buco nel calzino”).