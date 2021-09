Francesco Oppini fa infuriare Alba Parietti: “Non sapete cosa ha fatto mio figlio” – VIDEO

Francesco Oppini ha fatto infuriare la mamma Alba Parietti: le Instagram stories dell’ex gieffino documentano un siparietto sconvolgente

Il rapporto tra Alba Parietti e suo figlio Francesco Oppini si è sempre rivelato un rapporto di alti e bassi. L’opinionista sportivo, nel corso della sua passata esperienza al “Grande Fratello Vip”, ha più volte parlato della presenza ingombrante che la madre Alba rappresenta nella sua vita. Ciò nonostante, la Parietti e suo figlio hanno dato prova svariate volte dell’affetto che li lega.

Ora che la showgirl sta partecipando al programma di Rai 1 “Tale e Quale Show“, qualcosa sembra essere cambiato tra i due. L’attrice, in una serie di video che Francesco ha immediatamente condiviso, ha spiegato agli utenti che cosa è accaduto: “Non sapete cosa ha fatto mio figlio“.

NON PERDERTI ANCHE —> Miriam Leone, la scollatura arriva sempre più giù.. Atomica – FOTO

Francesco Oppini fa infuriare Alba Parietti: “Non sapete cosa ha fatto” – VIDEO

NON PERDERTI ANCHE —> Diletta Leotta scatena reazioni: la FOTO del suo davanzale è illegale

Il percorso di Alba Parietti a “Tale e Quale Show” sembrava procedere nel migliore dei modi. La showgirl si è addirittura ritrovata a concorrere con Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, che proprio lo scorso anno affrontavano l’avventura al “Gf Vip” accanto a Francesco Oppini, figlio dell’attrice. È con quest’ultimo, in particolare, che la Parietti sembra avere qualche conto in sospeso. Tramite una serie di video, che l’ex gieffino ha condiviso sul proprio profilo di Instagram, la showgirl ha redarguito severamente il figlio.

“C’è una cosa che non sapete” – ha esordito Alba, che nelle clip si trova accanto a Pierpaolo Pretelli – “Mio figlio manda a lui e alla signora Orlando messaggi come ‘in bocca al lupo’ o ‘come va’, mentre a me non mi si fila“. La Parietti, con il sorriso sulle labbra, ha bonariamente rimproverato Oppini per le sue rare dimostrazioni d’affetto. L’intesa, tra i due, non sembrerebbe affatto venuta meno.

Francesco, che si è sempre trattenuto nell’esternare i propri sentimenti alla showgirl, non manca di supportarla e di fare il tifo per lei. Questi siparietti social, apprezzatissimi dagli utenti, non sono altro che la conferma del loro meraviglioso rapporto.