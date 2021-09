Giulia Salemi, l’outfit sportivo fascia tutte le forme. Visuale sul davanti e sul posteriore.. – VIDEO

Giulia Salemi ha sponsorizzato uno dei nuovi capi della collezione di Oceans Apart: il completino aderente fascia le sue curve mostruose

Il seguito social di Giulia Salemi continua ad aumentare di giorno in giorno. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli, la cui notorietà è stata consacrata dalla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, è ormai un’influencer con un numero elevatissimo di fan, pari ad 1,7 milioni. La modella, oltre a sostenere il fidanzato nella sua avventura a “Tale e Quale Show”, continua a sponsorizzare i prodotti dei brand più in voga del momento. Mediante le recenti Instagram stories, la Salemi ha sfoggiato uno degli ultimi completini sportivi di Oceans Apart: la visuale è bollente e fa rimanere i followers a bocca asciutta.

Giulia Salemi, l’outfit sportivo esalta tutte le sue forme – VIDEO

