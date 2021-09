Lo stato americano del Texas ha giustiziato martedì 28 settembre un condannato a morte che trent’anni fa uccise due fratelli nella loro casa.

Ieri lo stato americano del Texas ha portato a termine la sua terza esecuzione dell’anno, dopo il rifiuto della Corte Suprema degli Stati Uniti alla sospensione della pena di Rick Rhoades. Il detenuto, accusato di duplice omicidio tre decenni fa, è stato giustiziato questo martedì 28 settembre. La notizia trova conferma nei notiziario locali The Huntsville Item e The Texas Tribune, le cui rispettive fonti precisano l’orario di morte intorno alle 18:29. L’omicida ha ucciso due fratelli esattamente trent’anni fa, nel 1991, il giorno dopo essere uscito di prigione in libertà vigilata.

Texas: terzo giustiziato da gennaio 2021

Secondo quanto riferito ai media dai funzionari della prigione, Rick Rhoades, 57 anni, ha ricevuto l’iniezione letale martedì sera (28 settembre) al penitenziario di Huntsville. Scassinatore recidivo, il criminale aveva già passato diverso tempo dietro le sbarre del carcere quando il 13 settembre 1991, appena rilasciato sotto condizioni di libertà vigilata, fece irruzione nell’abitazione di Charles Allen, che allora ospitava il fratello Bradley nei sobborghi di Houston.

Stando a quanto si apprende dalle fonti ufficiali delle autorità carcerarie, il condannato a morte ha ucciso i due fratelli nel sonno prima di derubare i loro averi. L’imputato è stato catturato un mese dopo, colto in flagranza di reato tra le mura di una scuola: l’ennesimo furto con scasso. Dietro le sbarre, l’accusato ha confessato il duplice omicidio e nel 1992 fu condannato a morte dalla giuria popolare.

Rhoades ha scelto di non rilasciare una dichiarazione finale, ha ricevuto la dose letale del barbiturico pentobarbital ed è stato dichiarato morto alle 18:29, secondo quanto riferito dal sistema carcerario. Rick Rhoades è stata la prima persona condannata a morte nella contea di Harris in due anni, secondo le stime del Death Penalty Information Center. Rick Rhoades è stato il terzo giustiziato in Texas e il sesto giustiziato negli Stati Uniti dal 2021. Nel Paese la pena di morte è sensibilmente diminuita negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’avvento dell’emergenza virale.

