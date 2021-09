“Il Paradiso delle Signore”, anticipazioni 29 settembre: la lettera dimenticata

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 settembre: Flora ha ricevuto una lettera scritta dal padre prima di morire.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Vittorio trovare i bozzetti di Flora Ravasi e proporle di rimanere a Milano per lavorare al grande magazzino. La ragazza è entusiasta, ma Adelaide non è della stessa idea. La donna è molto preoccupata per tutto ciò che potrà venire fuori dopo il ritrovamento del corpo di Ravasi e si sfoga con Umberto. Giuseppe invece sta nascondendo più di un segreto ad Adelaide ed ha coinvolto Tina nelle sue trame. Quanto a Salvatore, il ragazzo sta palesemente sviluppando una cotta per Anna e deve trovare il modo di farglielo sapere. Adesso che Gabriella non è più in città, l’Amato si ritrova privo della sua principale confidente, ma anche dell’unico pensiero che lo tratteneva dall’innamorarsi di qualcun altro.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 settembre: Adelaide è preoccupata

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Flora sarà entusiasta del suo nuovo lavoro al Paradiso. La ragazza sarà accolta con entusiasmo da tutte le veneri, mentre Adelaide mostrerà le sue riserve. La ragazza mostrerà inoltre a Vittorio la lettera ricevuta dal padre.

Salvatore, nel frattempo, farà di tutto per frequentare il Circolo e vedere Anna. Resta da vedere se le sue attenzioni saranno davvero ricambiate. Anna esce da un periodo molto pesante e forse non è pronta per buttarsi immediatamente a capofitto nell’amore.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Stefania sarà molto felice che il padre sia in città. Gloria invece scriverà alcune righe all’ex marito per parlargli di una questione spinosa.

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda mercoledì 29 settembre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!