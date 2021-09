Ilary Blasi e Francesco Totti: aria di crisi, qual è la verità?

Ilary Blasi e Francesco Totti sono in crisi? I fan avrebbero notato un dettaglio che non sta passando inosservato dal web, ecco di cosa si tratta

Francesco Totti ha festeggiato qualche giorno fa il suo quarantacinquesimo compleanno e sui social non sono mancati messaggi e foto di auguri da parte dei suoi cari, amici e fan. A quanto pare però qualcuno si è dimenticato di dedicargli del tempo.

Stiamo parlando di Ilary Blasi che non ha postato né foto né video per il suo grande amore. C’è aria di crisi?

Francesco Totti e Ilary Blasi: cosa sta succedendo?

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più belle della televisione e dello spettacolo italiano. I due fanno invidia al mondo e sono in tanti a prenderli come esempio. Nel corso degli anni hanno costruito una famiglia bellissima, hanno tre figli e nonostante il successo e la fama non hanno mai perso la genuinità e spontaneità che li contraddistingue.

Dunque anche nel giorno del compleanno del Pupone, Ilary Blasi non ha fatto altro che comportarsi in modo naturale e semplice. Non ha bisogno di postare una foto sui social per esprimere l’amore che la lega a Totti.

I due si allontanano dagli schemi, non seguono i canoni e vivono la loro storia con naturalezza. Attualmente si trovano a Disneyland Paris e su Instagram la conduttrice ha appena postato una storia insieme a suo marito.

La crisi ancora una volta sembra solo una voce innocua, Francesco Totti e Ilary Blasi dopo sedici anni di matrimonio sono ancora uno accanto all’altro a condividere gioie, dolori e tutto quello che la vita riserva loro. Ora si godono la mini vacanza in compagnia dei figli e degli amici e condividono con i fan alcuni momenti divertenti.